Раскрыты точные характеристики Avatr 11 для России

Компания Changan завершила сертификацию и получила Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на Avatr 11, который в начале следующего года официально выйдет на российский рынок. Как выяснилось, нам предложат две модификации — с задним и полным приводом.

Характеристики «официального» Avatr 11 раскрыли наши коллеги из «Китайских автомобилей», в распоряжении которых оказалась копия ОТТС новинки. Так, по их данным, электромобиль с габаритами 4880 х 1970 х 1601 и колесной базой в 2975 мм будут продавать в двух версиях. У первой — один синхронный мотор с постоянными магнитами мощностью 313 л.с., расположенный на задней оси. У второй — вдобавок асинхронный движок, развивающий 258 сил, на передней. В сумме полноприводная модификация выдает 571 л.с.

Вариантов аккумулятора для Avatr 11 тоже предусмотрено два: на 90,4 и 116,8 кВт·ч. На одной батарее «электричка» сможет проезжать до 575 или 625 км соответственно. Что интересно, в отличие от модели для «домашнего» рынка, Avatr 11 для России оснащен зарядным портом европейского типа CCS Combo.

Покупатель Avatr 11 сможет выбрать 4- или 5-местную компоновку салона. В список оборудования войдут электронные ассистенты водителя, электрорегулировка руля в 4 направлениях, доводчики дверей, колеса диаметром 21 или 22 дюйма. Цены, разумеется, пока не раскрываются. Очевидно, их объявят ближе к премьере, которая, по данным наших коллег, состоится в январе 2025 года.