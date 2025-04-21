Tesla готовит бюджетную комплектацию седана Model 3

После первого в истории компании падения продаж в прошлом году аналитики прогнозируют сложный период для американского производителя. Для стимулирования спроса у клиентов Tesla планирует выпустить упрощенные исполнения Model 3 и Model Y с сокращенным списком оборудования.

Согласно данным Carscoops, Tesla разрабатывает удешевленные версии своих электромобилей в ответ на снижение продаж. Первоначальный запуск был запланирован на первую половину 2025 года, но его перенесли на более поздний срок. Базовая версия Model 3, вероятно, сохранит задний привод, но лишится ряда премиальных опций.

В списке возможных изменений — более простые материалы отделки сидений и отсутствие у кресел вентиляции, а также уменьшение количества динамиков аудиосистемы. Не исключено, что изменения затронут и аккумуляторную батарею, что может сократить запас хода. Аналогичный подход будет применен и к Model Y: новая версия кроссовера может стать примерно на 20% дешевле текущей базовой. Официальные детали о новых комплектациях пока не раскрываются.

На российском рынке Tesla Model 3 остается доступной исключительно через серый импорт. Стоимость новых электромобилей без пробега в настоящее время варьируется в диапазоне 8-9 миллионов рублей.