Chery Tiggo 7 обещает не ржаветь

Столь смелое решение китайские товарищи приняли после того, как в дополнение к обычным производственным процессам производства кузовов стали использовать детали из оцинкованной стали. Как сообщает российское представительство марки, «в местах, подверженных повышенному износу, для дополнительной защиты от коррозии кузова и лакокрасочного покрытия устанавливаются детали из пластика и композитных материалов». В Tiggo 7 из пластиковых деталей состоят передний и задний бамперы, облицовки бортов, крыша и зеркала.

Кроме того, паркетник прошел довольно сложные технические и ресурсные испытания, подтвердившие надежность узлов автомобиля и эффективность работы его систем. Таким образом китайцы подчеркивают, что их высокие гарантийные обязательства более, чем оправданы. В частности, грядущая новинка рынка прошла тесты на геометрию. На специальном измерительный стенде проверялся каркас кузова по 120 точкам, где особое внимание уделялось швам и зазорам, по которым происходит контроль точности конструкции кузова и подгонки навесных элементов.

В свою очередь, шасси и жесткость кузова автомобиля испытывали на многофункциональном стенде, имитирующем езду по различным типам дорожного покрытия — около двух десятков всевозможных режимов, что в четыре раза больше, чем требуется в настоящее время по промышленным стандартам. Такой тест позволил производителю быть уверенным, что Chery Tiggo 7 может эксплуатироваться в различных регионах, странах и в разных дорожных условиях.