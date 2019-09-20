В России опять стартовали продажи нового Porsche Cyenne Coupe

В сравнении с привычным «Кайеном», Cayenne Coupe стал ниже на 20 мм. Все из-за покатой линии крыши, которая придает автомобилю стремительную «купеобразную» форму. Из-за этого уменьшился и багажник. Его объем составляет 625 литров.



Салон отличается лишь раздельными креслами второго ряда, которые, впрочем, можно заменить полноценным диваном, где поместятся трое седоков.



Базовая цена автомобиля начинается от 5 877 000 ₽, а самая дорогая гибридная Turbo S E-Hybrid стоит от 12 863 000 ₽.

Кстати, портал «АвтоВзгляд» уже опробовал новинку в деле, и готов поделиться впечатлениями: подробнее — зедсь.