В России опять стартовали продажи нового Porsche Cyenne Coupe

Прием заказов на «купеобразный» кроссовер Cayenne Coupe начался еще весной. И вот первые автомобили приехали в салоны российских дилеров. Теперь машину можно потрогать руками и сесть в салон.
Виктор Васильев

В сравнении с привычным «Кайеном», Cayenne Coupe стал ниже на 20 мм. Все из-за покатой линии крыши, которая придает автомобилю стремительную «купеобразную» форму. Из-за этого уменьшился и багажник. Его объем составляет 625 литров.


Салон отличается лишь раздельными креслами второго ряда, которые, впрочем, можно заменить полноценным диваном, где поместятся трое седоков.


Базовая цена автомобиля начинается от 5 877 000 ₽, а самая дорогая гибридная Turbo S E-Hybrid стоит от 12 863 000 ₽.

Кстати, портал «АвтоВзгляд» уже опробовал новинку в деле, и готов поделиться впечатлениями: подробнее — зедсь.

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20 сентября 2019
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