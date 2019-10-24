Кроссовер Genesis GV80 получит мощные моторы

В интернете опубликованы первые шпионские фото премиального Genesis GV80. Судя по снимкам, у машины будет длинная колесная база и огромная решетка радиатора. А из Сеула поступила информация по двигателям.

На выбор покупателей предлагается три мотора. Первый, возможно, базовый двигатель — это наддувный 2,5-литровый бензиновый агрегат развивающий 280 л. с. Далее идет V-образная «шестерка» объемом 3,5 л и мощностью 380 л. с.

Найдется и 3-литровый дизель в 280 сил. Все моторы будут работать с новым 8-ступенчатым «роботом», который дебютирует на GV80, а потом появится и на седане G80.