Почему надо менять масло в двигателе, даже если оно еще светлое

Для начала нужно разобраться, почему моторное масло темнеет, и почему остается относительно светлым, даже после 8000−10 000 километров пробега. Здесь оговоримся, что как новое оно выглядеть в принципе не может, потому как идет процесс окисления смазки и он, к сожалению, неизбежен. Однако цвет масел некоторых производителей все равно светлее, нежели других. Но просто потому, что в масло добавляют ингибиторы окисления. Они и притормаживают процесс изменения «оттенков серого».

Окисление быстрее проходит в минеральных маслах, а не в «синтетике». Поэтому «минералка» и темнеет куда быстрее. В общем, если масло на пробеге примерно 5000 км не стало темным, это значит, что замедляющих процесс окисления присадок «вбухали» туда от души.

Чтобы сделать любое современное моторное масло, используют две вещи: так называемую основу и пакет присадок. Последние обладают чистящими и защитными свойствами, очищают мотор от сажи и других негативов износа. Продукты сгорания вымываются в картер и оседают там, а не на деталях двигателя. От этого смазка и становится темной.

Если на среднем пробеге масло остается чистым, это говорит только о том, что оно — низкого качества, защитные функции — слабые, и продукты сгорания остаются на деталях цилиндро-поршневой группы. Со временем это пагубно скажется на работе силового агрегата. Такое масло надо срочно менять.