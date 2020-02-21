Новое поколение кроссоверов Mercedes-Benz уже проходит дорожные тесты

Известно, что EQA появится в Европе уже в этом году, а дебют EQB намечен в следующем. От модификаций с традиционными силовыми агрегатами они будут отличаться головной оптикой, дизайном решетки радиатора и фонарями. Что касается оснащения, то в салоне появится фирменный интерфейс MBUX, который компания постепенно внедряет на все свои автомобили.

Ожидается, что EQA получит тяговую батарею емкостью более 60 кВт/ч, которая позволит кроссоверу преодолевать без подзарядки 400 км.

Кроме этого, появилась информация, что немцы планируют оснастить кроссоверы GLA и GLB плагин-гибридной силовой установкой, которую уже получили хетчбек А-класса и компактвен В-класса. Естественно, для использования на более тяжелых SUV, ее должны адаптировать.