Коронавирус добрался до FIAT, Jaguar и Nissan: кто следующий

Но самые печальные новости могут прийти из самой Японии. Там «ниссановский» завод может быть остановлен уже 23 февраля. После этого сбои с поставками запчастей могут начаться на сборочных площадках в Малайзии, Мексике, Великобритании, Испании и Индии.

Дело в том, что Nissan закупает у предприятия, которое находится в китайской провинции Хубей, более 800 различных деталей. Власти КНР обещают, что местные производители автокомпонентов смогут вернуться к полноценной работе после 21 февраля, но если этого не произойдет, серьезный дефицит запчастей гарантирован. И вот тогда могут возникнуть проблемы и у российского завода Nissan, хотя совсем недавно представители бренда и заявляли, что его работе инфекция из КНР не угрожает.

Напомним, что эпидемия коронавируса уже давно перекинулась на мировой, а не только китайский, автопром. Так, на днях приостановил работу своего сербского отделения FIAT, а чуть ранее схожие проблемы начались у польского подразделения Jaguar.