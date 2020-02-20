Коронавирус добрался до FIAT, Jaguar и Nissan: кто следующий

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Компания Nissan готовится к остановке своих сборочных площадок в США и Европе, поскольку эпидемия коронавируса в Китае сказалась на поставках комплектующих. Как передает издание Automotive News, для бесперебойного производственного процесса не хватает запчастей.

Но самые печальные новости могут прийти из самой Японии. Там «ниссановский» завод может быть остановлен уже 23 февраля. После этого сбои с поставками запчастей могут начаться на сборочных площадках в Малайзии, Мексике, Великобритании, Испании и Индии.

Дело в том, что Nissan закупает у предприятия, которое находится в китайской провинции Хубей, более 800 различных деталей. Власти КНР обещают, что местные производители автокомпонентов смогут вернуться к полноценной работе после 21 февраля, но если этого не произойдет, серьезный дефицит запчастей гарантирован. И вот тогда могут возникнуть проблемы и у российского завода Nissan, хотя совсем недавно представители бренда и заявляли, что его работе инфекция из КНР не угрожает.

Напомним, что эпидемия коронавируса уже давно перекинулась на мировой, а не только китайский, автопром. Так, на днях приостановил работу своего сербского отделения FIAT, а чуть ранее схожие проблемы начались у польского подразделения Jaguar.

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20 февраля 2020
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