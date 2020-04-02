Обновленный Volkswagen Tiguan проходит дорожные тесты

Судя по фотографиям автомобильных папарацци, внешность кроссовера изменят несильно. Появятся иные бамперы и решетка радиатора. Так же изменят форму фар. Фото салона нет, поэтому, предположим, что там могут установить два крупных дисплея — один будет выполнять роль графической приборной панели, а второй отдадут под мультимедиа.

Ну а под капотом может появиться гибридная силовая установка состоящая из бензинового мотора и электродвигателя. По предварительным данным, для «Тигуана» адаптируют агрегат суммарной мощностью 215 л. с., который устанавливают на Passat GTE.

Напомним, что в Китае уже продают гибридный Tiguan. Его 1,4-литровый наддувный агрегат работает в паре с тяговым электродвигателем. Суммарная мощность силовой установки — 208 л. с.

Ожидается, что полную техническую информацию о рестайлинге немцы раскроют через несколько месяцев.