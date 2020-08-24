АВТОВАЗ решил спросить у народа, какой должна быть новая LADA Niva

В опросе людям показывают изображения классической трехдверки LADA 4x4 и концепта кроссовера LADA 4x4 Vision. Участникам надо ответить на несколько вопросов. Вызывает ли дизайн LADA 4x4 Vision ассоциации с классической «Нивой»? Какие именно элементы напоминают «Ниву»? Если бы в дизайне 4x4 Vision было больше элементов ретро, стала бы она привлекательнее? И так далее.

Если кто забыл, то два года назад на Московском автосалоне был показан шоу-кар LADA 4x4 Vision. Его публике представили как «возможное видение будущей LADA 4x4» (тогда бренд Niva еще оставался за GM-АВТОВАЗ). Но все понимали: третье поколение внедорожников LADA будет плюс-минус таким. Тот, кто не поленился заглянуть под днище, увидел платформу от Renault Duster.

И, видимо, сейчас АВТОВАЗ вовсю готовит вывод на рынок «Нивы» следующего поколения: маркетинговые исследования вроде вышеупомянтого опроса проводятся как раз перед грядущим запуском новых моделей. Но когда произойдет сам запуск, не скажет, похоже, никто. Ведь премьеры сейчас отклыдывают даже «большие» бренды, что уж говорить про маленькую, но гордую LADA.

Между тем, дела в Тольятти идут очень неплохо. Как разузнал портал «АвтоВзгляд», АВТОВАЗу поступил госзаказ на поставку 15 000 автомобилей. Правда, завод и без того перегружен: склады дилеров опустели еще в конце июля, но несмотря на это, автогигант ушел в двухнедельный отпуск…