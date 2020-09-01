Nissan начал продавать X-Trail нового модельного года

Фото производителя.
Популярный кроссовер получил новые функции и опции, а также свежий вариант комбинированной отделки сидений. При этом, как заметил портал «АвтоВзгляд», это никак не сказалось на цене базовой версии.

Благодаря новому интерфейсу головного устройства смартфон теперь можно подключить через Android Auto или Apple CarPlay. Вдобавок обновленная медиасистема получила функцию отображения Яндекс.Навигатора с экрана смартфона через программу Яндекс.Авто. В комплектациях, где мультимедиа работает под управлением Яндекс.Авто (SE Yandex и LE Yandex), теперь доступна и система кругового обзора (AVM).

Для комплектаций SE Top и LE Top стала доступна функция дистанционного запуска двигателя: специальная клавиша расположена на ключе. И, наконец, еще одним новшеством стала комбинированная отделка сидений алькантарой кофейного цвета. При этом стартовый ценник Nissan X-Trail остался прежним: от 1 749 000 рублей. Хотя, например, исполнение SE подорожало на 43 000 рублей.

  • Фото производителя.
  • Фото производителя.

Добавим, что к новому модельному году Nissan также улучшил технологию окраски автомобилей на российском заводе. Компания начала наносить на кузова автомобилей двухкомпонентный лак: более качественно покрывает поверхность, плюс обладает лучшей износостойкостью и долговечностью по сравнению с однокомпонентным.

новинки рынка, авторынок, кроссоверы
1 сентября 2020
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