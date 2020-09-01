Nissan начал продавать X-Trail нового модельного года

Благодаря новому интерфейсу головного устройства смартфон теперь можно подключить через Android Auto или Apple CarPlay. Вдобавок обновленная медиасистема получила функцию отображения Яндекс.Навигатора с экрана смартфона через программу Яндекс.Авто. В комплектациях, где мультимедиа работает под управлением Яндекс.Авто (SE Yandex и LE Yandex), теперь доступна и система кругового обзора (AVM).

Для комплектаций SE Top и LE Top стала доступна функция дистанционного запуска двигателя: специальная клавиша расположена на ключе. И, наконец, еще одним новшеством стала комбинированная отделка сидений алькантарой кофейного цвета. При этом стартовый ценник Nissan X-Trail остался прежним: от 1 749 000 рублей. Хотя, например, исполнение SE подорожало на 43 000 рублей.