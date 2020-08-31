Российский олигарх задумал возродить знаменитую марку машин

Годом основания марки Spyker считается 1880-й, но первый автомобиль голландская компания, до этого занимавшаяся конными экипажами, выпустила в 1903-м. Современная же история бренда стартовала в 1999 году, притом через некоторое время фирму выкупил московский банкир Владимир Антонов. В 2011-м наш соотечественник перестал владеть этим активом, а через четыре года в «Спайкере» началась процедура реструктуризации.

И вот — следующий этап. С новыми инвесторами голландцы планируют запустить серийное производство суперкара C8 Preliator Spyder, а также закончить доводку гибридного кроссовера D12 Peking-to-Paris. В заявлении марки сказано, что она планирует «стать важным игроком на рынке суперкаров». Еще одна задача — вернуться в автоспорт. С последним проблем не будет: Борис Ротенберг владеет фирмой SMP Racing, которая занимается развитием российского автоспорта.