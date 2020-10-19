Geely открывает в России продажи нового премиального кроссовера Tugella

Спецификации и цены будут объявлены дополнительно. Однако портал «АвтоВзгляд» заранее изучил сертификационные документы. Из них стало ясно, что для нашего рынка заготовлен только двухлитровый турбомотор, но — в двух вариантах мощности, на 199 и 238 сил. К этому двигателю прилагается безальтернативный восьмидиапазонный «автомат» от Aisin. А вот привод может быть как передним, так и полным.

Не так давно на МКАД был замечен автовоз, груженый несколькими Geely Tugella. Как нам стало известно, все машины — белорусской сборки, поскольку их производство по методу полного цикла начал завод «БелДжи». И это позволяет надеяться на адекватные ценники, ведь автомобили, собранные внутри Таможенного союза, стоят дешевле «чистокровных иномарок». И 16 ноября мы узнаем, подтвердит ли новый Geely этот тезис.

Кстати, портал «АвтоВзгляд» оказался одним из первых в России, кому китайская марка доверила оценить будущую «Тугеллу». Правда, в Поднебесной мы тестировали эту модель еще под именем FY11. Подробнее — здесь.