Geely открывает в России продажи нового премиального кроссовера Tugella

Фото производителя.
Компания Geely, наконец, решилась вывести на российский рынок новый кроссовер Tugella. Как выяснил портал «АвтоВзгляд», дилеры начнут принимать предзаказы 16 ноября. Примечательно, что марка позиционируют новинку, как автомобиль премиум-класса. Помнится, свою продукцию премиальной уже называли другие азиатские производители — тайваньский Luxgen и китайский Haval. Чем же возьмет Geely?

Спецификации и цены будут объявлены дополнительно. Однако портал «АвтоВзгляд» заранее изучил сертификационные документы. Из них стало ясно, что для нашего рынка заготовлен только двухлитровый турбомотор, но — в двух вариантах мощности, на 199 и 238 сил. К этому двигателю прилагается безальтернативный восьмидиапазонный «автомат» от Aisin. А вот привод может быть как передним, так и полным.

Не так давно на МКАД был замечен автовоз, груженый несколькими Geely Tugella. Как нам стало известно, все машины — белорусской сборки, поскольку их производство по методу полного цикла начал завод «БелДжи». И это позволяет надеяться на адекватные ценники, ведь автомобили, собранные внутри Таможенного союза, стоят дешевле «чистокровных иномарок». И 16 ноября мы узнаем, подтвердит ли новый Geely этот тезис.

Кстати, портал «АвтоВзгляд» оказался одним из первых в России, кому китайская марка доверила оценить будущую «Тугеллу». Правда, в Поднебесной мы тестировали эту модель еще под именем FY11. Подробнее — здесь.

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19 октября 2020
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