Назло КамАЗу: «Урал» представил новый дорожный грузовик

Фото: zen.yandex.ru, канал Трасса.
«Урал» создал новый бескапотный самосвал 6х4. Как выяснил портал «АвтоВзгляд», новинка, получившая индекс С35 ЭК-5, создана на агрегатной базе капотной дорожной модели «Урал Next».

Взяв кабину от Iveco TurboStar образца 1984 года, уральцы ее серьезно модернизировали. Снаружи появился современный обвес, а внутри — полностью новая передняя панель. Притом грузовик получил цифровые приборы, мультируль, кондиционер и медиасистему.

Привод механической коробки передач (это китайская 12-ступенчатая Fast Gear) выполнен при помощи тросиков.

  • Фото: zen.yandex.ru, канал Трасса.
  • Фото: zen.yandex.ru, канал Трасса.

Ведущие мосты тоже китайские, марки Hande. А вот двигатель — ярославский 6-цилиндровый турбодизель. При объеме 11,1 литра он выдает 420 л. с. мощности. (Это лицензионный агрегат, который до начала выпуска в Ярославле носил марку Renault).

Полная масса трехосного самосвала — 35 тонн, а грузоподъемность — 21 тонна. В продаже модель появится через месяц-другой. Но перевозчикам есть смысл подождать: в прошлом году представители «Урала» обещали очень интересную цену на уровне 4—5 миллионов рублей.

Как уже рассказывал портал «АвтоВзгляд», в прошлом году на выставке «Комтранс» публике показали концепт будущего бескапотника. Но те машины, что начали отгружать дилерам, выглядят довольно скромнее выставочного «Урала».

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16 октября 2020
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