Назло КамАЗу: «Урал» представил новый дорожный грузовик

Ведущие мосты тоже китайские, марки Hande. А вот двигатель — ярославский 6-цилиндровый турбодизель. При объеме 11,1 литра он выдает 420 л. с. мощности. (Это лицензионный агрегат, который до начала выпуска в Ярославле носил марку Renault).

Полная масса трехосного самосвала — 35 тонн, а грузоподъемность — 21 тонна. В продаже модель появится через месяц-другой. Но перевозчикам есть смысл подождать: в прошлом году представители «Урала» обещали очень интересную цену на уровне 4—5 миллионов рублей.

Как уже рассказывал портал «АвтоВзгляд», в прошлом году на выставке «Комтранс» публике показали концепт будущего бескапотника. Но те машины, что начали отгружать дилерам, выглядят довольно скромнее выставочного «Урала».