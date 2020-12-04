За новым кроссовером Mitsubishi Eclipse Cross выстроились очереди

Во время рестайлинга Mitsubishi Eclipse Cross лишился своей главной дизайнерской изюминки — пятой двери, эффектно разделенной горизонтальной планкой. Выражение «мордочки» тоже изменилось очень заметно, так что до- и посреформенную машину спутать невозможно! В салоне главная обновка — восьмидюймовый дисплей мультимедийной системы.

Кроме того, Eclipse Cross впервые обзавелся гибридной версией — начинку позаимствовали у Mitsubishi Outlander PHEV. Собственно, бензоэлектрический вариант и будут предлагать японским покупателям. Между тем, вокруг новинки уже возник ажиотаж: за шесть недель дилеры собрали 2000 заявок, хотя планировали, что будет вдвое меньше.

До нас рестайлинговая модель доберется чуть позже, притом сроки еще не названы. Так что пока самая свежая новость от нашего офиса «трех бриллиантов» — появление интересной версии Mitsubishi ASX.

Между тем, изрядно подуставший ASX недавно отправили на операцию к пластическим хирургам, Чем разочаровал или порадовал освеженный кросс, рассказал и показал портал «АвтоВзгляд».