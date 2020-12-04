Как сейчас выглядит заброшенный тракторный завод недалеко от Москвы

Владимирский тракторный был основан 28 февраля 1943 года. В марте 1944 года из освобожденного Ленинграда во Владимир отправились первые детали для сборки тракторов «Универсал», чтобы летом того же сорок четвертого жители напрямую не пострадавшего от войны города под открытым небом собрали первые машины.

К концу сороковых ВТЗ собрал свои первые 10 000 тракторов, а перед самым распадом СССР конвейер покинул миллионный экземпляр. Технику под маркой «Владимирец» отправляли на экспорт по всему миру — география поставок насчитывала 60 стран. А в Чили колесная техника этой марки официально признана «национальным достоянием».