Как сейчас выглядит заброшенный тракторный завод недалеко от Москвы

Владимирский тракторный был основан 28 февраля 1943 года. В марте 1944 года из освобожденного Ленинграда во Владимир отправились первые детали для сборки тракторов «Универсал», чтобы летом того же сорок четвертого жители напрямую не пострадавшего от войны города под открытым небом собрали первые машины.
К концу сороковых ВТЗ собрал свои первые 10 000 тракторов, а перед самым распадом СССР конвейер покинул миллионный экземпляр. Технику под маркой «Владимирец» отправляли на экспорт по всему миру — география поставок насчитывала 60 стран. А в Чили колесная техника этой марки официально признана «национальным достоянием».
Завод пережил и «лихие девяностые», и «стабильные нулевые». Однако прошлый год оказался для бывшего гиганта советской промышленности фатальным: ООО «ВМТЗ» было признано банкротом, так как задолжало кредиторам больше 70 миллиардов рублей.
Второе юрлицо, ставшее правопреемником бывшего ВТЗ, выставило на продажу 48 гектаров земли, а также все оборудование и помещения. Сначала за этот набор собственники хотели выручить 2,5 миллиарда рублей, но затем резко снизили цену до 25 500 000.
В итоге за 153 миллиона территорию и мощности купило некое ООО «Тягачиактив». Липецкая фирма, которая закончила 2018 год… с чистым убытком в 33 миллиона рублей. Притом единственный сотрудник компании — генеральный директор Олег Шаталов.
С того времени от нового владельца не исходило абсолютно никаких инициатив. Поэтому на частично охраняемый завод стали проникать так называемые охотники за заброшками. Портал "АвтоВзгляд' публикует фото, сделанные одним из них.
Кстати, те автомобили из заводского гаража, что можно увидеть на фотографии, некоторое время назад были полностью комплектными! А еще 5 лет назад на этой территории не слишком успешно, но делали трактора. Сейчас же шансов за возобновление производства нет вовсе.