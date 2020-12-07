5 самых востребованных новых кроссоверов в России

1 место
Вот уже который год пальму первенства в классе кроссоверов удерживает Hyundai Creta, слегка обновившийся минувшей весной. В ноябре в пользу корейского «компакта» сделали выбор 7692 человека: это больше, чем в последнем осеннем месяце 2019-го на 5,7% — «Крета» идет прямо-таки в ногу с рынком.
Можно с уверенностью предположить, что «кореец» и дальше будет возглавлять лидерский список, особенно учитывая, что в середине 2021 года выйдет следующее поколение модели, способное привлечь новых покупателей. По предварительным данным, кроссовер построят на доработанной «тележке», но укомплектуют теми же моторами — 1,6- и 2,0-литровыми двигателями в 123 и 149 сил.
Добавим, что сегодня Hyundai Creta предлагается в пяти комплектациях по цене от 1 067 000 рублей. Кроме того, пока еще доступны для заказа автомобили в специальных версиях «БИ2» и Black&Brown.
2 место
Кроссовер Toyota RAV4 пятого поколения, вызвавший ажиотажный спрос на старте продаж, сбавил темп и откатился сразу на несколько позиций. Так что вторым по результатам ноября стал Renault Duster, демонстрирующий поразительную стабильность. В прошлом месяце новенькими французскими SUV обзавелись 3453 человека — это на всего на 0,3% больше прошлогоднего результата (+10 автомобилей).
Премьера следующей генерации Renault Duster, которую в России уже заждались, вот-вот состоится. Французы держат технические подробности новинки в строжайшем секрете, хотя по слухам, она обзаведется 1,3-литровым турбодвижком, знакомым нам по моделям Arkana и Kaptur. Текущая же версия, напомним, оснащается бензиновыми моторами в 114 и 143 л. с., а также 109-сильным «дизелем». Стартовая цена автомобиля — 865 000 рублей.
3 место
В спину Renault Duster дышит Volkswagen Tiguan, разошедшийся в ноябре тиражом в 3310 единиц. Интерес к вольфсбургскому SUV падает — но, быть может, стимуляции покупательского спроса способствует выведение рестайлинговой версии модели, дебютировавшей в Европе летом. Ожидается, что ее мы увидим в ближайшие недели — задержка вызвана перенастройкой конвейера на калужском заводе марки.
Российское представительство Volkswagen уже объявило комплектации и модификации обновленного «Тигуана». Он, пережив рестайлинг, утратит дизельный мотор — будут предложены исключительно бензиновые движки, развивающие 125, 150, 180 и 220 л. с. Цены пока под вопросом, но и их, вероятно, тоже опубликуют в самое ближайшее время. Пока же приобрести Tiguan можно, заплатив от 1 799 000 целковых.
4 место
Вернемся к Toyota RAV4 — «японцу» не хватило всего одной закрытой сделки, чтобы поравняться с Volkswagen Tiguan. Официальные дилеры в прошлом месяце реализовали 3309 автомобилей, что на 24% больше, чем в 2019 году. Напомним, что именно ноябрь стал тогда первым «полным» месяцем для сменившей генерацию модели, а потому, вероятно, ошеломляющий результатов мы в обозримом будущем не увидим.
«Рафик» предлагается в России в двух модификациях с мотором в 2,0 литра (149 л. с.), которому аккомпанируют шестиступенчатая «механика» и вариатор, а также с 2,5-литровым двигателем (199 сил) и восьмидиапазонным «автоматом». В первом случае привод может быть как передним, так и подключаемым полным, во втором — исключительно полным. На выбор покупателя — шесть комплектаций, самая доступная из которых оценена в 1 961 500 рублей.
5 место
На пятую строчку выбился еще один «кореец» — Hyundai Tucson, таки сумевший побороть KIA Sportage. Владельцами этой модели в ноябре стали 3003 человека: продажи подскочили на 39,5% — очень неплохой результат для автомобиля, собирающегося в отставку. Напомним, портал «АвтоВзгляд» писал ранее, что на заводе Hyundai в Санкт-Петербурге вот-вот приступят к сборке «Туссана» четвертого поколения. Ожидается, что первые машины сойдут с конвейера в январе.
Уже не секрет, что Hyundai Tucson переехал на новую модульную платформу. Что же до силовых агрегатов кроссовера, ориентированного на Россию, то эту информацию представители марки пока не раскрывают.
Текущий «Туссан» располагает бензиновыми моторами в 150 и 184 силы, а также 185-сильным «дизелем». Коробки передач — шестискоростная «механика» и «автомат» с шестью и восемью ступенями. Привод — передний или полный. Прайсы начинаются от 1 679 000 рублей.