5 самых востребованных новых кроссоверов в России

1 место

Вот уже который год пальму первенства в классе кроссоверов удерживает Hyundai Creta, слегка обновившийся минувшей весной. В ноябре в пользу корейского «компакта» сделали выбор 7692 человека: это больше, чем в последнем осеннем месяце 2019-го на 5,7% — «Крета» идет прямо-таки в ногу с рынком.

Можно с уверенностью предположить, что «кореец» и дальше будет возглавлять лидерский список, особенно учитывая, что в середине 2021 года выйдет следующее поколение модели, способное привлечь новых покупателей. По предварительным данным, кроссовер построят на доработанной «тележке», но укомплектуют теми же моторами — 1,6- и 2,0-литровыми двигателями в 123 и 149 сил.

Добавим, что сегодня Hyundai Creta предлагается в пяти комплектациях по цене от 1 067 000 рублей. Кроме того, пока еще доступны для заказа автомобили в специальных версиях «БИ2» и Black&Brown.