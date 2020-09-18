Стало известно, когда Hyundai Tucson нового поколения начнут собирать в России

Как отметил генеральный директор «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» Сон Кёнгсу, с момента начала производства и до настоящего времени компания проделала огромный путь и превратилась в одного из крупнейших автопроизводителей России.

К слову сказать, в минувшем августе Hyundai побил свой собственный рекорд по продажам авто в России. Через дилерские центры в последний месяц лета было реализовано 17 570 машин — и это абсолютный рекорд за всю историю марки в нашей стране. Кассу, если можно так выразиться, сделали модели Creta и Solaris. А показатели текущего спроса дают надежду, что автомобилей будет продано еще больше, чем в августе.

Да и в октябре с продажами тоже должно быть все благополучно, тем паче что в честь 10-летия российского завода Hyundai в октябре будет выпущена лимитированная юбилейная серия Solaris с дополнительными опциями и неожиданными декоративными элементами в отделке внутреннего убранства машины. Что, как рассчитывают маркетологи бренда, подогреет интерес к марке.