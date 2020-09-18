Стало известно, когда Hyundai Tucson нового поколения начнут собирать в России

Фото avtovzglyad.ru
Российский завод Hyundai этой осенью отмечает свой первый серьезный юбилей. Ровно 10 лет назад со стапелей Сестрорецкого автомобильного завода сошел первый Solaris. Изначально планировалось выпускать около 100 000 авто в год, однако уже в 2011 году завод вдвое перевыполнил план, произведя более 200 000 единиц и ниже этой планки производитель не опускался даже в самые кризисные годы. Такие показатели производства за эти десять лет позволили Hyundai нарастить долю своего присутствия на российском авторынке с 3 до 10 процентов.

За минувшее десятилетие российский автозавод пять раз признавался лучшим предприятием марки, превзойдя по качеству сборки и производственной культуре даже головное предприятие в Корее. Многие процессы на заводе стали автоматизированными, что позволило увеличить не только производительность, но улучшить качество выпускаемых автомобилей. Для справки: на момент запуска завода на производственных линиях было трудилось 111 роботов, а к сегодняшнему дню «под ружье» поставлено 245 «электронных трудяг». При этом, несмотря на роботизацию, за все 10 лет завод не сократил ни одного сотрудника.

В ближайших перспективах — выпуск нового поколения кроссовера Hyundai Tucson. Ожидается, что первая партия обновленного SUV сойдет с конвейера уже в январе грядущего года. Чуть более отдаленные планы — наладить выпуск моторов. К концу 2021 году должно завершиться строительство цеха по выпуску движков, что позволит марке усилить локализацию производства и, тем самым, продолжить участие в различных государственных программах поддержки автомобильной индустрии.

Фото avtovzglyad.ru

Как отметил генеральный директор «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» Сон Кёнгсу, с момента начала производства и до настоящего времени компания проделала огромный путь и превратилась в одного из крупнейших автопроизводителей России.

К слову сказать, в минувшем августе Hyundai побил свой собственный рекорд по продажам авто в России. Через дилерские центры в последний месяц лета было реализовано 17 570 машин — и это абсолютный рекорд за всю историю марки в нашей стране. Кассу, если можно так выразиться, сделали модели Creta и Solaris. А показатели текущего спроса дают надежду, что автомобилей будет продано еще больше, чем в августе.

Да и в октябре с продажами тоже должно быть все благополучно, тем паче что в честь 10-летия российского завода Hyundai в октябре будет выпущена лимитированная юбилейная серия Solaris с дополнительными опциями и неожиданными декоративными элементами в отделке внутреннего убранства машины. Что, как рассчитывают маркетологи бренда, подогреет интерес к марке.

автопродажи, авторынок, производители, производство, автозаводы, бюджетные авто
18 сентября 2020
169