Стало известно, когда Hyundai Tucson нового поколения начнут собирать в России

За минувшее десятилетие российский автозавод пять раз признавался лучшим предприятием марки, превзойдя по качеству сборки и производственной культуре даже головное предприятие в Корее. Многие процессы на заводе стали автоматизированными, что позволило увеличить не только производительность, но улучшить качество выпускаемых автомобилей. Для справки: на момент запуска завода на производственных линиях было трудилось 111 роботов, а к сегодняшнему дню «под ружье» поставлено 245 «электронных трудяг». При этом, несмотря на роботизацию, за все 10 лет завод не сократил ни одного сотрудника.
В ближайших перспективах — выпуск нового поколения кроссовера Hyundai Tucson. Ожидается, что первая партия обновленного SUV сойдет с конвейера уже в январе грядущего года. Чуть более отдаленные планы — наладить выпуск моторов. К концу 2021 году должно завершиться строительство цеха по выпуску движков, что позволит марке усилить локализацию производства и, тем самым, продолжить участие в различных государственных программах поддержки автомобильной индустрии.
Как отметил генеральный директор «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» Сон Кёнгсу, с момента начала производства и до настоящего времени компания проделала огромный путь и превратилась в одного из крупнейших автопроизводителей России.
К слову сказать, в минувшем августе Hyundai побил свой собственный рекорд по продажам авто в России. Через дилерские центры в последний месяц лета было реализовано 17 570 машин — и это абсолютный рекорд за всю историю марки в нашей стране. Кассу, если можно так выразиться, сделали модели Creta и Solaris. А показатели текущего спроса дают надежду, что автомобилей будет продано еще больше, чем в августе.
Да и в октябре с продажами тоже должно быть все благополучно, тем паче что в честь 10-летия российского завода Hyundai в октябре будет выпущена лимитированная юбилейная серия Solaris с дополнительными опциями и неожиданными декоративными элементами в отделке внутреннего убранства машины. Что, как рассчитывают маркетологи бренда, подогреет интерес к марке.