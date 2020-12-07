Салон Nissan Qashqai станет просторнее

Со сменой поколений Qashqai окажется не только просторнее, но и прибавит солидности. Обещаны обивка кресел дорогой кожей наппа, встроенный массажер для передних сидений, плюс контурная подсветка и аудиосистема Bose… Также заявлены виртуальные приборы, проекционный дисплей и девятидюймовый экран медиасистемы. В общем, будет дорого-богато.

Еще одно большое достижение — багажник станет объемнее на 74 литра. Между тем, онлайн-премьера кроссовера Nissan Qashqai третьего поколения запланирована на декабрь. Соответственно, после нового года должна стартовать и продажи. Но только не на российском рынке: нам сначала придется подождать, пока машина встанет на конвейер завода под Санкт-Петербургом.

Как уже рассказывал портал «АвтоВзгляд», новый «Кашкай» сохранит пропорции предшественника, хотя дизайн станет другим. Судя по опубликованным снимкам, модель получит модную нынче «двухэтажную» оптику — светодиодные полоски ходовых огней будут располагаться отдельно от фар.