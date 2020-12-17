Toyota заморозила цены Land Cruiser Prado на следующий год

План продаж Toyota Land Cruiser Prado на декабрь уже перевыполнен в два раза. Это значит, что «живых» машин банально не хватает на всех желающих! Именно поэтому российский офис японской марки решил пойти навстречу фанатам внедорожника.

Забронировав машину до 31 декабря на сайте бренда (или через онлайн-странички официальных дилеров), клиент фиксирует за собой подходящий вариант по текущей стоимости, но автомобиль ему передадут уже в следующем году.

Напомним, что этой осенью Toyota вывела на российский рынок рестайлинговый Prado. Надо сказать, что поклонники этого рамного внедорожника ждали обновления очень давно. Портал «АвтоВзгляд» испытал новинку в «естественной среде», и поделился впечатлениями.

А вот действительно новое поколение внедорожника Toyota Land Cruiser Prado дебютирует только в 2022 году. Правда, официальной информации о будущей новинке от представителей марки пока не поступало. Впрочем, инсайдеры не дремлют.