Внедорожник ЗИЛ «Принцип»: каким может стать полноприводный русский лимузин

Фото: instagram.com/panderlaike_designer
В Сети «всплыли» любопытные изображения концептуального внедорожника ЗИЛ под беспринципным названием «Принцип». Если такой автомобиль обернется серией, Aurus будет нервно курить в сторонке. Впрочем, судите сами.

Справедливости ради стоит отметить, что творения художника-энтузиаста никакого отношения к ЗИЛ не имеют. Как, впрочем, и никогда не стать придуманному на фото концепту серийным автомобилем.

Между тем, внедорожник «Принцип», как его назвал автор проекта на своем аккаунте panderlaike_designer в Instagram, получился весьма любопытным.

Фото: instagram.com/panderlaike_designer

Дизайнер смог сохранить классический стиль лимузинов ЗИЛ, а заодно «разбавить» облик прототипа современными штрихами. Надо признать, что машина оказалась куда более органичной и притягательной, нежели поделка под именем Komendant от исконно русского бренда Aurus, созданного НАМИ на агрегатной базе грандов мирового автопрома.

Правда, пользователи глобальной Паутины не очень-то оценили эскизы мастера, обвинив его в плагиате дизайна Rolls-Royce. Впрочем, диванных критиков хлебом не корми — дай повод посоревноваться в хейте. Их бы энергетику, да в благое русло.

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17 декабря 2020
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