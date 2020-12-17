Внедорожник ЗИЛ «Принцип»: каким может стать полноприводный русский лимузин

Справедливости ради стоит отметить, что творения художника-энтузиаста никакого отношения к ЗИЛ не имеют. Как, впрочем, и никогда не стать придуманному на фото концепту серийным автомобилем.
Между тем, внедорожник «Принцип», как его назвал автор проекта на своем аккаунте panderlaike_designer в Instagram, получился весьма любопытным.
Дизайнер смог сохранить классический стиль лимузинов ЗИЛ, а заодно «разбавить» облик прототипа современными штрихами. Надо признать, что машина оказалась куда более органичной и притягательной, нежели поделка под именем Komendant от исконно русского бренда Aurus, созданного НАМИ на агрегатной базе грандов мирового автопрома.
Правда, пользователи глобальной Паутины не очень-то оценили эскизы мастера, обвинив его в плагиате дизайна Rolls-Royce. Впрочем, диванных критиков хлебом не корми — дай повод посоревноваться в хейте. Их бы энергетику, да в благое русло.