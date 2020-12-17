Внедорожник ЗИЛ «Принцип»: каким может стать полноприводный русский лимузин

Справедливости ради стоит отметить, что творения художника-энтузиаста никакого отношения к ЗИЛ не имеют. Как, впрочем, и никогда не стать придуманному на фото концепту серийным автомобилем.

Между тем, внедорожник «Принцип», как его назвал автор проекта на своем аккаунте panderlaike_designer в Instagram, получился весьма любопытным.