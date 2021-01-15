Названы сроки выхода KIA Sportage нового поколения

Фото из открытых источников
KIA намерена показать кроссовер Sportage пятого поколения уже в этом году. На подходе и еще две новые модели. Об этом представители компании сообщили на презентации, посвященной глобальному развитию бренда. А заодно и продемонстрировали и новый логотип.

Корейский автопроизводитель обновил логотип, и представил глобальную стратегию бренда. Об этом стало известно на пресс-конференции, которую посетил портал «АвтоВзгляд».

Отныне компания называется не KIA Motors, а просто KIA. Это говорит о том, что в глобальном плане, корейцы станут делать все большую ставку на электромобили и различные сервисы, но и от привычных двигателей внутреннего сгорания не откажутся.

Самым интересным для нас стало то, что производитель обещал показать новый Sportage в этом году. В сети уже появились изображения новинки, так что мы с нетерпением ждем официальной премьеры. Судя по фото, машина пятого поколения станет более крупной и брутальной, а ее формы будут напоминать новый KIA Sorento.

Кроссовер станет базироваться на свежей платформе, которую он разделит с Hyundai Tucson. Это позволит установить на корейский бестселлер целую гамму силовых агрегатов, включая гибридные.

Что касается других новинок, то в ближайшее время компания представит электромобиль, который первым получит обновленный логотип. Ну а о третьей новинке, мы пока можем только догадываться.

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15 января 2021
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