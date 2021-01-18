Объявлена дата дебюта кроссовера Honda H-RV нового поколения

Между тем, новому HR-V есть, чем привлечь покупателей. Прежде всего, вычурным дизайном и модным ныне купеобразным кузовом. Кроме того, новинка похвастает россыпью электронных ассистентов и увесистым букетом опций.

В движениекроссовер будет приводиться гибридной силовой установкой. По неподтвержденным данным, в ее основу ляжет 2-литровый бензиновый мотор и электродвигатель суммарной мощностью в 215 «лошадей». Во всяком случае, именно такие агрегаты установлены на освеженном Honda CR-V. По другой версии, «паркетник» и вовсе окажется электрическим.

Напомним, что японцы активно взялись за стратегию Electric Vision по электрификации всей своей модельной линейки. Правда, нам, как уже было сказано, на новый кроссовер рассчитывать не приходится. Совсем недавно компания объявила о том, что к 2022 году завершит автопродажи в России.