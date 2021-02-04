Новый компактный кроссовер Hyundai заметили на тестах

Судя по изображениям, инженеры Hyundai готовят субкомпактный SUV длиной около 3,7 метра. А если верить фотошпионам, то под камуфляжем скрываются кузовные панели и светотехника, которые появятся уже на серийном автомобиле.

Что касается гаммы силовых агрегатов, то под капотом могут установить литровый бензиновый мотор, также не исключено появление и электропривода.

Пока нет информации, для каких рынков создают кроссовер. Напомним, что для США и Индии у Hyundai есть модель Venue, в Европе ждут старта продаж Bayon. Предположим, что AX1 разрабатывают для рынка Кореи. А может быть, модель когда-нибудь появится и у нас в стране.