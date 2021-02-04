Новый компактный кроссовер Hyundai заметили на тестах

Фото: Motor1.com
Фотошпионы заметили на автомобильном испытательном полигоне прототип кроссовера Hyundai. Названия у машины не видно, но она очень похожа на модель, которая фигурирует под внутризаводским индексом AX1. Вероятно, корейцы начинают уделять компактным моделям повышенное внимание.

Судя по изображениям, инженеры Hyundai готовят субкомпактный SUV длиной около 3,7 метра. А если верить фотошпионам, то под камуфляжем скрываются кузовные панели и светотехника, которые появятся уже на серийном автомобиле.

Что касается гаммы силовых агрегатов, то под капотом могут установить литровый бензиновый мотор, также не исключено появление и электропривода.

Пока нет информации, для каких рынков создают кроссовер. Напомним, что для США и Индии у Hyundai есть модель Venue, в Европе ждут старта продаж Bayon. Предположим, что AX1 разрабатывают для рынка Кореи. А может быть, модель когда-нибудь появится и у нас в стране.

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4 февраля 2021
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