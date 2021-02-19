BMW готовит новый салон для кроссовера X6

Судя по фото, которые публикует издание Motor1.com, обновленный X6 получит два крупных экрана, которые разместят на передней панели. Такое решение мы уже видели на многих моделях Mercedes-Benz. Уверены, что баварцы не станут слепо повторять все решения конкурентов, а придумают что-нибудь свое. Тем более, что на прототипе мониторы выглядят несколько грубо и выбиваются из общей стилистики интерьера.

Кроме этого, хорошо виден уменьшенный в размерах селектор трансмиссии и ряд традиционных клавиш, которые пока остались на своих местах. Остальная часть передней панели скрыта под попоной, так что нам остается лишь гадать, что скрывают под ней разработчики.

Если говорить про кузов, то на нем вовсе нет камуфляжа. Это говорит о том, что если изменения во внешности и будут, то они окажутся слишком незначительны.

Информации о дате премьеры обновленного X6 пока нет, но мы предположим, что кросс-купе покажут в конце этого года.