Как водители провоцируют появление ржавчины на кузове нового автомобиля

Обычно после покупки нового бюджетного автомобиля, многие водители начинают заниматься его «улучшайзингом». Поскольку шумоизоляция «бюджетников» неважная, первым делом берутся за арки колес, которые обрабатывают снаружи специальной вибродемпфирующей мастикой. Действительно, польза от такой процедуры очевидна: металл колесных арок защищен от «бомбардировки» дорожными камнями, да и шума в салоне становится куда меньше.

Главная сложность заключается в том, как правильно подготовить к такой обработке машину. Перед тем, как начать, арки колес надо тщательно очистить и обезжирить. А если водитель какое-то время ездил на автомобиле и в арках скопилась грязь, к процедуре необходимо подойти очень ответственно. Ведь если пропустить загрязнения и нанести вибродемпфирующую мастику прямо на них, то очаг коррозии обязательно появится. Ржавчина будет разрастаться, но водитель увидит это лишь тогда, когда в арке образуется сквозное отверстие.

Упомянем и такую частую операцию как установка защиты двигателя, ведь она тоже может стать причиной серьезной коррозии. Если поставить самопальную защиту, то воздушный обмен в подкапотном пространстве будет нарушен. Грязь и реагенты станут скапливаться на защите и подрамнике, вызывая процессы коррозии. В итоге, через пару лет в скрытых полостях подрамника появится серьезная «ржа». Так, со временем, несущий элемент может просто рассыпаться в труху.