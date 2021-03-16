Названы сроки появления в России нового кроссовера Geely Atlas PRO

Премьера Geely Atlas Pro в России, как уже было сказано, состоится в августе, а «живые» машины доберутся до покупателей в сентябре. Преемник популярного среди наших потребителей «Атласа» пропишется на сборочной площадке «БелДжи» в соседней Белоруссии.

По сравнению с предшественником, новичок прибавил в длину до 4 544 мм, а также стал на 19 мм выше. В салоне появились более качественные материалы отделки и обновленный мультимедийный центр, который наверняка вновь подружат с сервисами «Яндекс».

Автомобилю достанется проверенный опытом 1,5-литровый бензиновый мотор с наддувом, известный нам по модному кроссоверу Geely Coolray, который, кстати сказть, по итогам февраля оказался бестселлером марки в России. Коробка передач — на выбор — робот о двух сцеплениях, шестидиапазонный «автомат» от Aisin или механическая «шестиступка».

Следует отметить, что Geely Atlas Pro обзаведется новой системой полного привода, где за тягу на заднюю ось будет отвечать электромотор. Правда, скорее всего, не во всех комплектациях.