В России начались продажи свежих версий Mazda CX-5 и CX-9

Популярные японские кроссоверы преобразились под стать новомодным трендам. В случае с Mazda CX-5 не обошлось без контрастных элементов в декоре, выкрашенных в черный цвет корпусов боковых зеркал, накладок и вставочек. Венчают картину дизайнерские «катки» 19-го диаметра, а в салоне встречают гостей кресла из черной замши с эффектной красной строчкой.

Что касается Mazda CX-9, то кроссовер готов похвастать затемненной радиаторной решеткой, 20-ми колесными дисками с глянцевым угольным оттенком и не менее черными корпусами зеркал заднего вида. Интерьер щеголяет свежими креслами стильного бордового цвета.

На выбор — до десяти новых окрасов кузова, а принадлежность к особому изданию подчеркивают специальные таблички и шильдики.

Прайс-лист на Mazda CX-5 в исполнении Noir стартует от 2 430 000 рублей, а освеженный СХ-9 обойдется минимум в 3 620 000 рублей.