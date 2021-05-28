Известна дата премьеры Infiniti QX60 нового поколения

Итак, Infiniti QX60 покажут публике 23 июня 2021 года. А вот продажи премиального SUV стартуют только осенью, притом первыми модель смогут оценить поклонники из США и Канаде и только потом — почитатели из других стран.

Из того, что уже известно. Кроссовер построен на «ниссановской» платформе D, которую успел примерить Nissan Pathfinde. Под капотом нового QX60 будет работать 3,5-литровая V-образная «шестерка» мощностью 295 л. с. и 9-ступенчатый «автомат» ZF.

Также обещана принципиально новая полноприводная трансмиссия Intelligent All-Wheel Drive, которая практически мгновенно перебрасывает крутящий момент на колеса с наибольшим сцеплением с дорожным покрытием.

Ну, а пока россиянам доступна нынешняя «шестидесятка» по цене от 3 675 000 рублей. Стоит ли отдавать такие деньги или есть смысл внимательнее взглянуть на Jeep Grand Cherokee или Volvo XC90, выяснял портал «АвтоВзгляд».