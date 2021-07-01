Стартовали продажи Toyota Land Cruiser 300

Toyota Land Cruiser 300 сконструирован в рамках фирменной «тоетовской» архитектуры TNGA на новой платформе GA-F. Флагманский внедорожник оснащается 3,5-литровым V6 с двойным турбонаддувом мощностью 415 л. с. и крутящим моментом 650 Нм. В трансмиссии установлен новый 10-ступенчатый «автомат». Блокировки дифференциалов и электронные внедорожные ассистенты присутствуют в полном объеме.

В начале продаж машина предлагается в трех комплектациях: «Элеганс», «Комфорт+» и юбилейной версии «70th Anniversary» с максимальным оснащением.

Уже в базовой комплектации «Элеганс» Toyota Land Cruiser 300 получил полностью светодиодную оптику, легкосплавные колесные диски R18 и рейлинги на крыше. Также, «в базе» модели полагается оснащение системой Toyota Connected Services с точкой доступа к интернету Wi-Fi, запуск мотора «с кнопки», сопряженный со сканером отпечатка пальца. Мультимедийная система с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto управляется с 9-дюймового цветного монитора. Самому дешевому «трехсотому» положено водительское сиденье с электрорегулировками в восьми направлениях и регулировкой поясничной опоры, камера заднего вида с омывателем, двухзонный климат-контроль и все зеркала заднего вида с автоматическим затемнением.

Ценник на Toyota Land Cruiser 300 стартует с отметки в 5,6 млн. рублей. Максимальная цена модели в топовой комплектации обозначена на уровне 7,7 млн. рублей.