Lexus выпустит очень маленький кроссовер BX

Поскольку основными рынками для будущего «малыша» должны стать Европа, Япония и Австралия, есть шанс, что он появится и в России. Правда, подтвердить или опровергнуть это предположение мы сможем лишь в 2023 году, когда состоится премьера самой машины.

Скорее всего, модель будет называться Lexus BX, хотя, например, в Европе офисом бренда недавно был зарегистрирован необычный трехбуквенный индекс LBX. Других подробностей на этот момент больше нет…

Так что для нас сейчас актуальнее другая новость: Toyota и Lexus синхронно объявили и запуске практически идентичных программ реализации подержанных авто, полученных официальными дилерами в рамках трейд-ин. Портал «АвтоВзгляд» сообщает подробности.