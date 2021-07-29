Lexus выпустит очень маленький кроссовер BX

Фото: Toyota.
Японский премиальный бренд готовит компактный кроссовер, которому предстоит стать «младшей» моделью марки. При этом, как выяснил портал «АвтоВзгляд», инженеры возьмут за основу серийную Toyota Yaris Cross.
Алексей Кованов

Поскольку основными рынками для будущего «малыша» должны стать Европа, Япония и Австралия, есть шанс, что он появится и в России. Правда, подтвердить или опровергнуть это предположение мы сможем лишь в 2023 году, когда состоится премьера самой машины.

Скорее всего, модель будет называться Lexus BX, хотя, например, в Европе офисом бренда недавно был зарегистрирован необычный трехбуквенный индекс LBX. Других подробностей на этот момент больше нет…

Так что для нас сейчас актуальнее другая новость: Toyota и Lexus синхронно объявили и запуске практически идентичных программ реализации подержанных авто, полученных официальными дилерами в рамках трейд-ин. Портал «АвтоВзгляд» сообщает подробности.

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29 июля 2021
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