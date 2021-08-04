Lexus спешит вывести на рынок новейший RX

Как сообщают наши коллеги из авторитетного издания Automotive News, сроки выхода на рынок новых «Лексусов» уже утверждены боссами компании. Так, дебют RX и LX запланирован на следующий год, притом новую генерацию люксового рамника могут презентовать даже этой осенью! А вот новый GX немного задержится — он появится не раньше 2024 года.

Вдобавок японский премиальный бренд готовит компактный кроссовер, которому предстоит стать «младшей» моделью марки. При этом, как выяснил портал «АвтоВзгляд», инженеры возьмут за основу серийную Toyota Yaris Cross.

А пока самая свежая новинка — «паркетник» NX второго поколения, на который российский офис марки Lexus только что начал прием предзаказов. Портал «АвтоВзгляд» уточняет, чем новинка отличается от предшественницы.