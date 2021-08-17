Mercedes-Benz готовится показать электрический G-класс

По информации издания Autocar, EQG будет представлять из себя шоу-кар, в котором станет угадываться товарная модель. Ожидается, что EQG сохранит фирменный «квадратный» дизайн G-класса, а от своего топливного собрата новинка станет отличаться лишь решеткой радиатора.

Что касается конструкции EQG, то она останется рамной, но «хребет» изменят дабы разместить под полом тяговую батарею на 107,8 киловатт-часа, от другой электрической модели EQS. Не исключено, что «электрогелик» получит и портальные мосты, то есть останется суровым внедорожником. Основной вопрос — насколько хватит батареи, когда машина завязнет в грязи и как ее подзаряжать в глухом лесу.