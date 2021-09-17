Рассекречен салон обновленного кроссовера Exeed TXL для России

По информации портала Motor1, главное отличие рестайлинговой модели в том, что у нее появились два дисплей по 12,3 дюйма каждый, совмещенные в один огромный экран. Кроме экранов, в Exeed TXL поменяли центральную консоль и блок управления климатом, а вот руль остался прежним.

Что касается кузова, то рестайлинговый кроссовер отличается иной решеткой радиатора, оптикой и рядом мелких деталей.

По технической части пока информации нет, но, ожидается, что TXL сохранит 1,6-литровый 186-сильный двигатель, работающий в паре с семиступенчатым «роботом» и полным приводом.