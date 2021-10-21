Новейший Mercedes-AMG GLC 63 впервые заметили на тестах

Автомобиль на фото пока еще покрыт камуфляжной пленкой, тем не менее, можно четко различить решетку радиатора Panamericana с вертикальными ребрами — фирменный знак всех машин с шильдиком AMG. Кроме того, видны крупные тормозщные суппорты и широкие боковые воздухозаборники, а на корме разместились два сдвоенных патрубка выхлопной системы.

Уже известно, что под капотом кроссовера установлена плагин-гибридная силовая установка, в основе которой лежит наддувный бензиновый двигатель, работающий в паре с электромотором. Совокупная можность агрегата достигает 653 л. с. Для сравнения, нынешний Mercedes-AMG GLC 63 выдает 476 л. с.

О дате дебюта модели пока не говорят, но, по слухам, новинку должны представить весной следующего года.