Почему после серьезного ремонта машина все равно плохо заводится

Затрудненный пуск двигателя может быть по многим причинам, потому как сразу определить виновника сбоев довольно сложно. Подобная проблема ставит в тупик даже профессионалов. Поэтому стоимость ремонта буквально зашкаливает. Обычно начинают с замены свечей зажигания, которые, кстати, могут быть довольно дороги. Затем меняют катушки зажигания, либо модуль зажигания в сборе, который также очень недешев. Когда проблема не уходит, под замену идут различные датчики, проводка и даже бензонасос. И все равно автомобиль заводится плохо, особенно по утрам, когда двигатель холодный.

Где же искать причину проблемы? Дело в том, что когда меняют бензонасос, никогда не обращают внимание на две магистрали, идущие от насоса в переднюю часть автомобиля. Это магистраль подачи топлива и его «обратка». Проблема кроется в штуцерах наконечников топливных трубок.