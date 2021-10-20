Почему после серьезного ремонта машина все равно плохо заводится

Затрудненный пуск двигателя может быть по многим причинам, потому как сразу определить виновника сбоев довольно сложно. Подобная проблема ставит в тупик даже профессионалов. Поэтому стоимость ремонта буквально зашкаливает. Обычно начинают с замены свечей зажигания, которые, кстати, могут быть довольно дороги. Затем меняют катушки зажигания, либо модуль зажигания в сборе, который также очень недешев. Когда проблема не уходит, под замену идут различные датчики, проводка и даже бензонасос. И все равно автомобиль заводится плохо, особенно по утрам, когда двигатель холодный.
Где же искать причину проблемы? Дело в том, что когда меняют бензонасос, никогда не обращают внимание на две магистрали, идущие от насоса в переднюю часть автомобиля. Это магистраль подачи топлива и его «обратка». Проблема кроется в штуцерах наконечников топливных трубок.
Мало кто знает, что внутри штуцера подачи есть клапан, который нужен для того, чтобы заглушив мотор, топливо не перетекало обратно в бак, а находилось в топливной магистрали. Таким образом, после выключения насоса, топливо остается в трубках.
Если клапан залип в открытом положении, то с каждым пуском двигателя, топливный насос станет нагнетать давление с нуля. Отсюда и возникают проблемы, особенно после того, как машина простояла ночь на морозе.
Проблема решается разборкой и чисткой клапана. Внутри него находится подпружиненный шарик, который и залипает от того, что в бак попала грязь или песок. Второй способ — замена штуцера. Тут повезло тем автолюбителям в машинах которых штуцер — отдельнгая деталь. Так ремонт обойдется в сущие копейки.