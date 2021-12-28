На кроссоверы Geely начали устанавливать совершенно новый ДВС

Гибридная система Hi-X мощностью 245 л. с. построена вокруг новейшего мотора DHE15 — это трехцилиндровый бензиновый агрегат объемом 1,5 литра, оснащенный непосредственным впрыском топлива и приводным нагнетателем.

При отнюдь не революционной отдаче (150 л. с. и 225 Нм) «турботройка» отличилась рекордным термическим КПД — 43,32%. Для сравнения, большая часть современных двигателей имеет термический коэффициент полезного действия на уровне 36—38%.

Кроме того, в состав установки входят генератор, электромотор и тяговый аккумулятор. На невысоких скоростях машина работает по последовательной схеме, то есть ДВС выполняет функцию генератора, заряжая аккумулятор, а колеса вращает электромотор.

С ростом скорости, когда КПД электрической трансмиссии заметно упадет, система переключается на параллельный принцип работы — к передним колёсам напрямую, через сухое однодисковое сцепление и трехступенчатый редуктор, подключится ДВС.

Любопытно, что именно Geely первой применила трехступенчатую трансмиссию! Благодаря столь сложной начинке, средний расход топлива составил 4,3 литра на 100 км пробега, а время разгона до «сотни» — 7,9 секунды.

Любопытно, что стоит такой гибрид сравнительно недорого — около 2 000 000 рублей (в переводе с юаней). Тогда как полноприводный двухлитровый Geely KX11 без гибридных технологий китайской публике продают на 150 000 «целковых» дороже.

Кстати, в 2022 китайская Geely представит на российском рынке два новых кроссовера, включая вышеупомянутый KX11. Правда, ходят слухи, что модель для нашего рынка получит иное имя. Портал «АвтоВзгляд» выяснил некоторые подробности грядущей премьеры.