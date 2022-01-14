Renault впервые показала свой новейший кроссовер — Austral

Первые анонсы новой модели французского бренда состоялись прошедшей осенью. Согласно неофициальным данным, Renault Austral может быть официально представлен на рынках уже будущей весной, заменив собой в фирменной продуктовой линейке Renault другой кроссовер — Kadjar. Последний, как известно, не снискал особой популярности у покупателей, а в России вообще не продавался. Возможно потому, что с технической точки зрения является двойником Nissan Qashqai. Как бы то ни было, но о Renault Austral уже кое-что известно. Он, как и отправляемый на покой Kadjar, построен на все той же «тележке», что и Nissan Qashqai — «допиленной» CMF-C/D. Поэтому никаких особых сюрпризов в смысле конструкции трансмиссии и силовых агрегатов нас уж точно не ожидает.

Наверняка тут будет все тот же японский вариатор Xtronic либо 6-ступенчатая «механика». Предполагаемая гамма моторов теоретически может состоять из 1,2-литрового турбированного бензинового агрегата с разной степенью форсировки, 1,5- и 1,6-литровых турбодизелей мощностью 110 и130 л. с., а также всевозможных «гибридов». Скорее всего, в духе текущей моды, вообще все Austral будут оснащены «зелеными» моторами. Заметим также, что кузов Austral, как ожидается, будет чуть длиннее, чем у собрата-«японца». Ряд источников говорят о 4,51 метрах против 4,42 у Qashqai.

Разработчики Renault Austral описывают его как новый кроссовер C-сегменте. Утверждается, что они попытались совместить в его облике характерные черты текущей линейки с «изысканным обликом автомобиля премиум-сегмента». Насколько этого у них получилось — поглядим. Однако далеко не факт, что новый кроссовер доедет до российского рынка: предыдущий «кашкай по-французсий» к нам так и не попал. Видимо, маркетологи Renault в свое время решили, что сразу два «кашкая» для российского рынка — это уже перебор. Тем более, что у нас тут есть альтернатива в виде другого кроссовера — Renault Arkana. Учитывая это, может статься, что Austral, как и Kadjar, также не поедет в Россию.