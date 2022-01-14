Renault впервые показала свой новейший кроссовер — Austral

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Renault распространила первые официальные изображения нового кроссовера в своей линейке — Austral. Правда, публике предъявили лишь силуэт модели. Портал «Автовзгляд» выяснил подробности этой презентации.
Максим Строкер

Первые анонсы новой модели французского бренда состоялись прошедшей осенью. Согласно неофициальным данным, Renault Austral может быть официально представлен на рынках уже будущей весной, заменив собой в фирменной продуктовой линейке Renault другой кроссовер — Kadjar. Последний, как известно, не снискал особой популярности у покупателей, а в России вообще не продавался. Возможно потому, что с технической точки зрения является двойником Nissan Qashqai. Как бы то ни было, но о Renault Austral уже кое-что известно. Он, как и отправляемый на покой Kadjar, построен на все той же «тележке», что и Nissan Qashqai — «допиленной» CMF-C/D. Поэтому никаких особых сюрпризов в смысле конструкции трансмиссии и силовых агрегатов нас уж точно не ожидает.

Наверняка тут будет все тот же японский вариатор Xtronic либо 6-ступенчатая «механика». Предполагаемая гамма моторов теоретически может состоять из 1,2-литрового турбированного бензинового агрегата с разной степенью форсировки, 1,5- и 1,6-литровых турбодизелей мощностью 110 и130 л. с., а также всевозможных «гибридов». Скорее всего, в духе текущей моды, вообще все Austral будут оснащены «зелеными» моторами. Заметим также, что кузов Austral, как ожидается, будет чуть длиннее, чем у собрата-«японца». Ряд источников говорят о 4,51 метрах против 4,42 у Qashqai.

Разработчики Renault Austral описывают его как новый кроссовер C-сегменте. Утверждается, что они попытались совместить в его облике характерные черты текущей линейки с «изысканным обликом автомобиля премиум-сегмента». Насколько этого у них получилось — поглядим. Однако далеко не факт, что новый кроссовер доедет до российского рынка: предыдущий «кашкай по-французсий» к нам так и не попал. Видимо, маркетологи Renault в свое время решили, что сразу два «кашкая» для российского рынка — это уже перебор. Тем более, что у нас тут есть альтернатива в виде другого кроссовера — Renault Arkana. Учитывая это, может статься, что Austral, как и Kadjar, также не поедет в Россию.

новинки рынка, новая модель, кроссоверы
14 января 2022
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