Японцы превратили маленький Suzuki Jimny в огромный внедорожник

В качестве «исходника» студенты взяли Suzuki Jimny 2019 года выпуска. Для начала, они удлинили его кузов и раму на 400 мм — до 3950 мм. Параллельно машина получила задние пассажирские двери. Кроме того, задний диван был сдвинуть назад — чтобы там можно было хоть как-то сидеть. Для улучшения внедорожных способностей автомобиля его раму «лифтанули» на 152 мм, установили 17-дюймовые диски Black Rhino Riot с мощными покрышки Toyo Open Country A/T. В качестве «вишенки на торте», на крыше машины появился багажник с палаткой, а внутри салона — силовой каркас безопасности.

Двигатель «мутировавшего» Jimny тоже подвергся модернизации. На штатный 1,5-литровый бензиновый моторчик нахлобучили турбокомпрессор GReddy и перепрошили ему «мозги». В результате мощность силового агрегата выросла с 102 л. с. до 124 л. с. Не бог весть что для автомобиля-покорителя бездорожья. Зато крутящий момент поднялся со 130 Нм до 179 Нм.