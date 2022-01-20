Кроссоверы Jeep переходят на полуторалитровые моторы

Мощность двигателя, специально разработанного для «зеленых» моделей, составляет 130 л. с., а крутящий момент — внушительные 240 Нм. Кроме того, в состав гибрида входит 15-киловаттный электромотор с крутящим моментом 55 Нм, способный вращать колеса, даже когда двигатель внутреннего сгорания заглушен.

Новые версии на 15% экономичнее и экологичнее бензиновых. При этом автомобиль может начинать движение, не запуская бензиновый мотор, а специальный режим «электрического форсажа» позволяет повысить передаваемый на колеса крутящий момент.

В настоящее время прием заказов на гибридные кроссоверы Jeep уже открыт в трех странах Европы — Италии, Германии и Франции. Прием заказов на рынках других европейских стран, как уточнил портал «АвтоВзгляд», начнется в самое ближайшее время.

Что касается России, то для нас куда актуальнее другая новинка — Jeep Grand Cherokee нового поколения. Пятую генерацию американской легенды презентуют уже 25 января. При этом, как выяснил портал «АвтоВзгляд», именно Россия станет первым рынком для новинки во всей Европе.