Mitsubishi показала первое изображение кроссовера ASX нового поколения

Первое и главное: внутри альянса будет усиливаться унификация. К 2026 году доля автомобилей на общих платформах вырастет до 80% при нынешних 60%. Кроме того, с рынка удйут непопулярные модели: модельная линейка марок Renault, Nissan и Mitsubishi сократится на 10%.

Первым примером всеобщей унифкации станет новое поколение кроссовера Mitsubishi ASX: его первое изображение как раз показали во время презентации стратегического плана. Скорее всего, новинку сделают из грядущего компактного SUV под названием Renault Austral.

Огромная часть стратегических выкладок посвящена электрификации. Альянс планирует потратить на освоение батарейных машин аж 23 млрд. евро! К 2030 году должно появиться 35 новых электрических моделей, которые будут базироваться на пяти основных платформах.