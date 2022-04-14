Ferrari сузил тираж новейшего кроссовера Purosangue еще до премьеры

Как сообщает издание CarExpert, ссылаясь на топ-менеджмент Ferrari, объемы производства кроссовера Purosangue будут небезграничны. При этом о жестко лимитированной серии люксовых SUV также речи не идет. Скорее всего, за этими туманными фразами скрывается намерение все же увеличить объем производства, но делать это постепенно, чтобы на итальянские машины не ослабевал спрос.

Кстати, Ferrari давно следует этой стратегии. Если в прошлом десятилетии компания выпускала не более 8 000 авто в год, при том, что спрос был заметно выше, то в 2021-м году производитель установил рекорд, продав 11 155 машин.

Что касается кроссовера Purosangue, то все подробности о нем до сих пор покрыты тайной. Ожидается, что автомобиль построят на новой переднеприводной платформе, а под капотом разместят мощный V12. Премьера модели пройдет в конце этого года, а продажи планируют начать в начале следующего.