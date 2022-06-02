Зачем в название кроссовера Jaguar F-Pace добавили цифры 1988

Серийное производство Jaguar F-Pace началось в 2016 году, а в 2021 году провели плановый рестайлинг. Это подогрело интерес к модели, но ненадолго, ведь продажи кроссовера в Европе снижаются с 2018 года. Лишь в прошлом году производитель отчитался о том, что ему удалось реализовать 12 055 машин, что на 9,3% больше, чем в 2020 году. Однако в первом квартале этого года спад составил 41,6%.

Чтобы снова подогреть интерес «Ягуар» подготовил лимитированную серию для поклонников бренда. При создании F-Pace SVR Edition 1988 разработчики вспомнили про прототип Jaguar XJR−9 LM — победителя гонок 24 часа Ле-Мана в 1988 году. В ходе суточного марафона спорткар проехал по трассе 394 круга. Поэтому тираж серии ограничили именно таким количеством машин.

Автомобиль получил эксклюзивный цвет кузова Midnight Amethyst («Полуночный аметист»), 22-дюймовые колеса окрасили в «цвет шампанского», а корпуса боковых зеркал отделали чёрным глянцем. Что касается техники, то здесь изменений нет.

Цена на кроссовер в Великобритании стартует от 101 550 фунтов стерлингов.

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