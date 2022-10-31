Названа дата начала продаж кроссовера Skywell ET5 из Китая

Поскольку мы уже писали про Skywell ET5, кратко напомним, что премиальный китайский SUV располагает 204-сильным электромотором и тяговой батареей на 72 кВт∙ч. Ее полного заряда хватает, чтобы проехать около 520 км, что довольно неплохо.

В настоящее время на новинку российского рынка можно оформить предзаказ. Продажи обещают начать в первой половине ноября: сейчас российский офис компании ждет завершения всех процедур сертификации автомобиля. Что касается цен, то версия Comfort стоит 4 480 000 рублей, а за топовую комплектацию Luxury просят 4 980 000 ₽

Сегодня, повторимся, во флагманском автосалоне марки в Москве прошла официальная презентация кроссовера, на которой побывал обозреватель портала «АвтоВзгляд». Более подробно том, что представляет собой эта «электричка» и производит ли она впечатление премиального автомобиля, читайте на страницах сайта.