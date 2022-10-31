Названа дата начала продаж кроссовера Skywell ET5 из Китая

Фото "АвтоВзгляд"
Уже совсем скоро на российских дорогах появятся очередные китайские электрокары: на сей раз под брендом Skywell. Первой моделью из Поднебесной станет кроссовер ET5. Его официальная презентация прошла сегодня. Портал «АвтоВзгляд» спешит поделиться подробностями.
Максим Гомянин

Поскольку мы уже писали про Skywell ET5, кратко напомним, что премиальный китайский SUV располагает 204-сильным электромотором и тяговой батареей на 72 кВт∙ч. Ее полного заряда хватает, чтобы проехать около 520 км, что довольно неплохо.

В настоящее время на новинку российского рынка можно оформить предзаказ. Продажи обещают начать в первой половине ноября: сейчас российский офис компании ждет завершения всех процедур сертификации автомобиля. Что касается цен, то версия Comfort стоит 4 480 000 рублей, а за топовую комплектацию Luxury просят 4 980 000 ₽

Сегодня, повторимся, во флагманском автосалоне марки в Москве прошла официальная презентация кроссовера, на которой побывал обозреватель портала «АвтоВзгляд». Более подробно том, что представляет собой эта «электричка» и производит ли она впечатление премиального автомобиля, читайте на страницах сайта.

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31 октября 2022
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