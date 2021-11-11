Россиянам предложат новейший китайский кроссовер Skywell

Фото производителя.
В Россию решил прийти китайский бренд Skywell, который предложит нашим соотечественникам «зеленый» кроссовер Skywell ET5. Портал «АвтоВзгляд» рассказывает, что это за бренд и что это за машина.
Алексей Кованов

Некоторое время назад китайский бизнесмен Хуан Хуншень, которому принадлежит холдинг Skyworth, что производит бытовую электронику, приобрел автобусный завод Nanjing Golden Dragon Bus. После этого фирма занялась автомобильным инжинирингом, а следом — создала собственную машину, тот самый кроссовер Skywell ET5.

Это автомобиль длиной 4,7 метра, который оснащается одним электромотором мощностью 204 силы. До 100 км/ч творение китайского автопрома разгоняется за 9,6 секунды, а на одном заряде аккумулятора оно способнно преодолеть 410 километров пути.

В списке оснащения заявлены светодиодные фары, виртуальные приборы, а также продвинутая медиасистема, разработанная вышеупомянутой фирмой Skyworth. Правда, заплатить за все это великолепие придется минимум 3 600 000 рублей.

Реализацией машин займется компания «Электрокарс Рус», которая откроет единственный автосалон… в Челябинске. Притом первые тиражи будут проданы по «серой схеме» — то есть без оформления сертфтикационных документов.

Впрочем, через полгода, после получения ОТТС, челябинский дилер планируем открыть цивилизованные продажи — с гарантией, сервисом, технической поддержкой и прочими атрибутами солидного автосалона.

В масштабах рынка продажи электромобилей, исчисляемые сотнями, все еще выглядят несерьезно, тем не менее, они растут. Даже не просто растут, а бьют рекорды продаж на российском рынке!

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11 ноября 2021
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