Mazda показала изображение гибридной версии своего новейшего кроссовера CX−90

Mazda CX−90 станет первым «гибридом» в модельной линейке автомобильного бренда. Шильдик e-Skyactiv PHEV, «засвеченный» на тизере, говорит нам, что силовая установка кроссовера получила возможность подзарядки.

Напомним, что кроссовер Mazda CX−60 был представлен летом текущего года, а премьера Mazda CX−90 назначена на январь 2023-го. Это позволяет ожидать появления уже известного по младшей модели силового агрегата и на флагманской модели марки.

Таким образом можно предположить, что гибридный силовой агрегат CX−90 будет состоять из бензинового 188-сильного четырехцилиндрового двигателя объемом 2,5 литра и электромотора, интегрированного с 8-ступенчатым «автоматом», также известного публике по Mazda CX−60. Суммарная мощность этого «симбиоза» — 327 л. с.

Ранее Mazda распространила первое тизерное изображение CX−90. Судя по шильдику, показанному тогда, в силовой гамме кроссовера предполагается еще и рядный шестицилиндровый бензиновый двигатель.