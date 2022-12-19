Малютка Suzuki Jimny заметно подрастет и подорожает

Существуют ли автомобили, которые у любого человека вызывают прилив положительных эмоций? И к их числу точно относится Suzuki Jimny. Модель, конечно, любопытная, но нишевая. Ее основная проблема и одновременно безусловное преимущество — очень маленький размер. И вот, после долгого «перетирания» вопроса в недрах японской компании, малыш вырос. По крайней мере, портал «АвтоВзгляд» получил информацию о том, что на дорогах стали замечать пятидверные варианты нового самурайчика в камуфляже.

Теперь длина Jimny в варианте лонг составит 3850 мм. И это превратит ранее формально 4-х местный автомобиль в машину с уже полноценным салоном для четверых. Причем изменения могут затронуть не только размер. Помимо базового 1,5 литрового бензинового двигателя, которым авто оснащается сейчас, речь идет и о гибридной силовой установке. Ее основой которой станет малолитражный турбомотор.

Планируется, что выпуск повзрослевшей малютки начнется на заводе Maruti Suzuki в индийском городе Араяна. Правда, ценник на малютку совсем немаленький. И было бы неплохо, чтобы при увеличении размера автомобильчика японцы не вздумали увеличить и его стоимость. Впрочем, таких чудес в нашей жизни уже не бывает. И, по предварительным оценкам, в России, которую компания пока не покинула, прайс «Джимни» может приблизиться к 3 млн. рублей.