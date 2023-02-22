BMW представила обновленные кроссоверы X5 M и X6 M Competition

Внешность SUV почти не изменилась. Разве что появились новые цвета кузова, а в салоне можно увидеть различные вставки из ценных пород дерева, подсветку, а также логотипы «М» на руле и селекторе трансмиссии. В список базового оснащения вошли спортивные кресла, отделка «внутреннего мира» кожей Merino, аудиосистема Harman Kardon Surround Sound, панорамный люк и множество электронных систем.

Под капотом X5 M и X6 M Competition работает уже известный 4,4-литровый V8 с двойным наддувом. Однако его снабдили 48-вольтовым стартер-генератором. То есть отныне «эмки» стали мягкими гибридами. Суммарная отдача силовой установки — 617 л. с.

Отметим также, что у мотора теперь поперечный выпускной коллектор, лопастной масляный насос и усиленный привод коленчатого вала. Такие решения позволили улучшить разгонную динамику. Обе модели «разменивают» первую «сотню» менее, чем за 4 секунды, а максимальная скорость в 249 км/ч ограничена электроникой.

Сборка машин на предприятии в Южной Каролине (США) должна стартовать в апреле этого года.