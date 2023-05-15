Кроссовер Geely Coolray нового поколения заметили в Москве

Объявления о продаже таких «китайцев» (в Поднебесной модель называется Geely Binye Cool) уже попадаются на различных профильных классифайдах. Стоимость варьируется от 2 500 000 до 2 800 000 рублей в зависимости от пробега, комплектации и местонахождения.

Под капотом «Кулрея» работает новый 1,5-литровый наддувный мотор с индексом BHE15-EFZ — отныне у него четыре цилиндра. Мощность также подросла до 181 л. с. К нему в пару приставлен прежний 7-ступенчатый «робот» с двойным сцеплением.

Что касается внешности, то дизайнеры обновили бамперы, а также фары и фонари: они стали более узкими, а на корме светотехнику соединили диодной полосой. В салоне появился сдвоенный экран, состоящий из «приборки» диагональю 10,25 дюйма и 12,3-дюймового монитора мультимедийной системы.

Как передает портал «Китайские автомобили», недавно Coolray в камуфляже засняли на видео в дорожном потоке. Из этого можно сделать вывод, что скоро модель представят у нас официально.