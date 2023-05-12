Как победить плохой запуск мотора и масложор, заменив всего одну деталь

Когда с утра при пуске двигателя начинаются «непонятки», водитель напрягается. Чувствуется, что на холостых оборотах появляется «тремор». Электронные «мозги» пытаются как-то настроить топливо-воздушную смесь, но получается это не всегда. Агрегат может и заглохнуть, причем как на стоянке, так и в движении. Обычно грешат на множество узлов и деталей. Скажем, могут быть неполадки в модуле зажигания, забиты форсунки, грязные свечи или воздушный фильтр. Но со всем этим проблем как раз и нет. Куда же смотреть?

Дело в том, что в подкапотном пространстве есть так называемый клапан адсорбера (не путать с адсорбером, расположенным под днищем в задней части автомобиля и представляющим собой совсем иное устройство).