Как победить плохой запуск мотора и масложор, заменив всего одну деталь

Когда с утра при пуске двигателя начинаются «непонятки», водитель напрягается. Чувствуется, что на холостых оборотах появляется «тремор». Электронные «мозги» пытаются как-то настроить топливо-воздушную смесь, но получается это не всегда. Агрегат может и заглохнуть, причем как на стоянке, так и в движении. Обычно грешат на множество узлов и деталей. Скажем, могут быть неполадки в модуле зажигания, забиты форсунки, грязные свечи или воздушный фильтр. Но со всем этим проблем как раз и нет. Куда же смотреть?
Дело в том, что в подкапотном пространстве есть так называемый клапан адсорбера (не путать с адсорбером, расположенным под днищем в задней части автомобиля и представляющим собой совсем иное устройство).
Открывается этот клапан только по сигналу блока управления двигателем (ЭБУ) и начинает пропускать через себя воздух. Когда устройство ломается, то перестает держать давление. Вот и получается, что через него в двигатель воздух «загоняется» непрерывно. Он проникает во впускной коллектор, минуя датчик массового расхода воздуха (ДМРВ). В результате топливная смесь становится не той, которую определяет ЭБУ, ориентируясь как раз на данные ДМРВ. Итог описан выше: повышенный расход топлива, троение и затрудненный пуск с утра.
Победить проблему довольно просто. Можно подыскать на авторазборках работающий клапан адсорбера или купить новый в магазине. А иные рукастые автолюбители его просто глушат. Для этого затыкают резиновую трубку, через которую и проходит лишний кислород. При этом полезно осмотреть и эту самую трубку. Утечки могут быть и через нее, если резина рассохлась и появились трещины.